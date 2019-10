La qualification se rapproche pour la Finlande. Alors qu’ils n’ont pas disputé le moindre tournoi majeur, les Hiboux Grands-Ducs sont en bonne posture pour composter leur ticket pour l’Euro 2020. En ce début de soirée, les joueurs de Markku Kanerva affrontaient le troisième du Groupe I, l’Arménie. Disposant de deux points d’avance sur les Caucasiens et du même nombre sur la Bosnie-Herzégovine, ils se devaient alors de l’emporter. Et le moindre que l’on puisse dire c’est qu’il n’y a pas eu match. Nettement dominateur dans cette rencontre, les Finlandais ont imposé un rythme soutenu à des Arméniens dépassés.

Après une demi-heure solide, les locaux ont finalement réussi à trouver la faille suite à un corner mal dégagé. Bien placé, Fredrik Jensen se chargeait de donner l’avantage aux siens (31e). Au retour des vestiaires, la Finlande poursuivait ses efforts et le buteur vedette Teemu Pukki parvenait à doubler la mise (61e). Sous une forte pluie, les deux équipes ont continué à se battre et Teemu Pukki a mis fin au semblant de suspense qu’il restait en s’offrant un doublé (88e). La Finlande s’impose 3-0 et se retrouve désormais deuxième avec cinq points d’avance son adversaire du soir et donc de la Bosnie-Herzégovine qui affronte la Grèce à 20h45. Alors qu’ils n’auront plus que deux matches à négocier contre la Grèce et le Liechtenstein, les Finlandais sont dans une position très favorable.

Le classement du groupe J

1 Italie 21 points (7 journées)

2 Finlande 15 points (8 journées)

3 Arménie 10 points (8 journées)

4 Bosnie-Herzégovine 10 points (7 journées)

5 Grèce 5 points (7 journées)

6 Liechtenstein 2 points (7 journées)

