Quelques jours après le tirage au sort de la Coupe du monde en Russie, on se projette déjà vers l’Euro 2020, qui se déroulera dans plusieurs villes d’Europe. Et l’UEFA a révélé la paire de villes pour chacun des six groupes de la compétition.

Ainsi, Rome (Italie) et Bakou (Azerbaïdjan) accueilleront les matches du groupe A. Saint-Pétersbourg (Russie) et Copenhague (Danemark) seront réservées pour le groupe B. Amsterdam (Pays-Bas) et Bucarest (Roumanie) pour le C. Londres (Angleterre) et Glasgow (Écosse) pour le D. Bilbao (Allemagne) et Dublin (Irlande) pour le E. Enfin, Munich (Allemagne) et Budapest (Hongrie) pour le F.