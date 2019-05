Décidément, Clément Turpin ne cesse de franchir les étapes. L’arbitre français de 36 ans qui a pris part à la dernière Coupe du monde (2 matches : Uruguay-Arabie Saoudite et Suisse-Costa Rica) va diriger la demi-finale de la Ligue Europa entre Arsenal et Valence (une rencontre à suivre sur notre live commenté). Le natif de Montceau-les-Mines n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a dirigé 7 rencontres européennes cette saison.

Il a pris part à plusieurs chocs de Ligue des Champions comme les matches de poules entre l’Inter et Tottenham (2-1), l’AS Roma et le Real Madrid (0-2) et l’Ajax Amsterdam et le Bayern Munich (3-3). Il a aussi dirigé le quart de finale retour entre la Juventus et l’Ajax Amsterdam (1-2). En Europa League, il a disputé un match, l’aller entre le Sporting CP et Villarreal (0-1).