L’OM et Dimitri Payet ont échoué en finale de la League Europa face à l’Atlético 3-0 mercredi soir dernier. Après la compétition, l’UEFA a dévoilé le top 10 des buts inscrits durant cette campagne et c’est le milieu offensif marseillais qui a marqué le plus beau.

Son bijou face au RB Leipzig en quart de finale retour (5-2) a eu les faveurs d’un jury composé d’observateurs techniques. On retiendra aussi qu’Olivier Giroud est numéro 2 dans ce classement grâce à son retourné face à Crvena Zvezda, alors qu’il portait encore le maillot d’Arsenal.