Une blessure qui avait malheureusement fait le tour du monde. Arrivé définitivement à Everton l’été dernier en provenance du FC Barcelone, André Gomes s’était sérieusement blessé à la cheville début novembre lors de la rencontre face à Tottenham. Mais désormais, l’international portugais est proche d’un retour. Victime d’une fracture de la cheville, le principal concerné devrait retrouver l’entraînement la semaine prochaine.

« Il reviendra la semaine prochaine et commencera à s’entraîner ici individuellement. C’est une bonne nouvelle et son rétablissement se passe bien. J’espère qu’il sera avec nous le plus rapidement possible, car c’est un joueur fantastique », a déclaré son entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse avant la rencontre face à Brighton samedi (16h, 22e journée de Premier League). Une excellente nouvelle pour le club anglais mais également pour les fans de football.