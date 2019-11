Ce dimanche avait tout d’une journée particulièrement horrible. Il pleuvait dans une bonne partie de l’Europe, Harry Kane était malade et contraint de déclarer forfait de justesse pour la rencontre à Goodison Park entre Everton et Tottenham. Mais l’attaquant international anglais a au moins pu éviter une rencontre particulièrement chargée en émotion. Tout d’abord, car les Spurs ont longtemps mené avant d’être rejoints dans les ultimes minutes (1-1, 90e +8). Mais aussi à cause de la terrible blessure d’André Gomes.

Le milieu de terrain portugais, qui a du mal à confirmer les attentes placées en lui depuis le Valencia CF, faisait plutôt un bon match. Sauf qu’à dix minutes du terme de la rencontre, Son le taclait par derrière et le propulsait sur Serge Aurier. Son, d’abord averti par l’arbitre, allait s’enquérir de l’état de santé de Gomes, toujours au sol. Tout le monde a tout de suite compris l’étendue de la blessure en voyant les visages des supporters au premier rang, mais aussi de l’attaquant coréen, qui a pris sa tête dans ses mains avant de fondre en larmes et de récolter un carton rouge.

« J’ai juste essayé de le tenir et de lui parler »

Lucas Digne, horrifié, était en rage et urgeait le banc de touche de dépêcher un médecin pendant que Serge Aurier, lui aussi impliqué, se mettait à prier, probablement pour Gomes, dont la cheville était totalement retournée. Everton a communiqué sur la nature exacte de la blessure (fracture de la cheville), et celle-ci devrait l’éloigner des terrains pendant longtemps. À sa sortie sur civière, il a bien évidemment été applaudi par tout le stade.

Dans la foulée, les Toffees ont poussé et ont fini par égaliser, mais le cœur n’y était pas et le reste, c’est le buteur de cette rencontre côté Everton, Cenk Tosun, qui le raconte. « Tout le monde est triste à l’intérieur. Certains joueurs ont presque pleuré », a-t-il commencé par expliquer avant de conter en détail ce qui s’était produit sur le terrain : « il était sous le choc, ses yeux étaient grands ouverts. Il pleurait, criait et criait. J’ai juste essayé de le tenir et de lui parler, j’ai essayé de lui dire de rester calme. Nous ne pouvions pas le comprendre. C’est lui qui a été blessé ». Espérons tout de même qu’on reverra Gomes sur le terrain avant la fin de la saison...