Les images de la blessure du Portugais et de la réaction d’Heung-min Son ont fait le tour de la planète. Lors du match qui opposait son équipe d’Everton à Tottenham (1-1) sur la pelouse de Goodison Park, André Gomes (26 ans) s’est fracturé la cheville droite. Une opération était donc prévue pour la journée de lundi, et si on se fie au communiqué publié par le club de Liverpool sur ses réseaux sociaux, ça c’est plutôt bien passé.

« Everton Football Club peut confirmer qu’André Gomes a été opéré pour réparer une fracture à la cheville droite plus tôt dans la journée, et que la procédure s’est extrêmement bien déroulée. [...] Au nom d’André, le club tient à remercier tous les supporters d’Everton et les membres de la grande famille du football pour leurs messages de soutien chaleureux reçus depuis le match d’hier », peut-on y lire. Un long processus de rééducation va maintenant démarrer pour l’ancien du FC Barcelone.