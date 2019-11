Dimanche lors du match nul entre Everton et Tottenham (1-1), André Gomes s’est fracturé la cheville droite. Le milieu portugais des Toffees qui s’est fait opérer en début de semaine, a récemment donné de ses nouvelles pour rassurer les supporters sur son état de santé. Si le club anglais n’a pas dévoilé la durée d’indisponibilité de son international lusitanien, Marco Silva a livré une information importante en conférence de presse.

« Ce n’est pas facile pour nous de donner une date sur un possible retour d’André. Mais ce qui est dans notre esprit, et des premiers retours que j’ai eus du staff médical, c’est qu’il est possible que nous revoyions André sur les pelouses avant la fin de la saison. Après l’opération et les examens effectués, tout va dans la bonne direction. Nous espérons que nous pourrons voir André jouer à nouveau cette saison. Nous ne sommes pas sûrs, mais nous avons de bonnes possibilités pour que cela se fasse, » a ainsi commenté le manager portugais d’Everton. Une bonne nouvelle pour le joueur mais aussi pour tous les fans des Toffees...