Le début de semaine a été long pour André Gomes (26 ans), victime d’une terrible blessure face à Tottenham (1-1) ce dimanche. Mais le milieu de terrain d’Everton a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux après son opération suite à une fracture de sa cheville droite.

« Bonjour tout le monde. Comme vous le savez déjà, tout s’est bien passé. Je suis déjà à la maison avec ma famille et j’aimerais vous remercier pour le soutien, les messages et l’énergie positive. Merci », a-t-il confié sur son compte Twitter.

Thank you for your unconditional support !

Obrigado pelo vosso apoio incondicional !

¡Muchas gracias por todo vuestro apoyo ! pic.twitter.com/KEz31pvWD2

— André Gomes (@aftgomes) November 6, 2019