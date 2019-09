La Fédération anglaise de football vient de condamner Yerry Mina, le défenseur central international colombien d’Everton, pour avoir participé à une publicité télévisée pour une société colombienne de paris. Le joueur a été condamné à une amende de 10 000 livres sterling (11 182,94 euros) « après avoir admis une accusation de faute professionnelle en rapport avec les règles de paris de la FA. Le défenseur du Everton FC a enfreint la règle E8(3) de la FA en participant à une publicité pour une activité de pari qui lui est interdite, » a déclaré l’instance dirigeante du football anglais.

Dans un communiqué publié sur son site, le club basé à Liverpool précise que Yerry Mina a fait don de toutes les sommes versées par la société de paris à la Fondation Yerry Mina - une organisation caritative créée par le défenseur en 2016 pour aider les jeunes défavorisés de sa ville natale en Colombie. Mina avait d’abord réfuté les accusations portées à son égard, avant de s’excuser pour son erreur. Le joueur avait également demandé que la publicité soit retirée après avoir découvert qu’il avait enfreint les règles de pari de la Fédération anglaise de football.

| Yerry Mina has been warned by the FA as to his future conduct and fined £10,000 after admitting a misconduct charge. #EFC

https://t.co/lNmqmhC9tx pic.twitter.com/mC9jb5nbuh

— Everton (@Everton) September 10, 2019