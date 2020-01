Pas de Premier League ce week-end mais de la FA Cup au programme. Le 4e tour de la Coupe d’Angleterre (l’équivalent des 16es de finale) débutait ce samedi (13h45) avec un match opposant Brentford, actuellement 5e de Championship et tombeur de Stoke City (1-0) au tour précédent, à Leicester, qui avait éliminé Wigan en 32es de finale (2-0). Ce match à Londres, au Griffin Park, avait tout l’air d’un traquenard pour la bande de Brendan Rodgers, privé de Jamie Vardy et qui alignait une équipe remaniée (Maddison, Pereira, Tielemans ou encore Evans étaient sur le banc au coup d’envoi).

Mais les Foxes ont assumé leur étiquette de favori et se sont imposés par la plus petite des marges (1-0, 4e), grâce à Kelechi Iheanacho. L’ancien attaquant de Manchester City a rapidement ouvert le score en reprenant au deuxième poteau, à bout portant, un centre de James Justin. Les Bees ont pourtant tenté de revenir dans le match, mais ont manqué de précision à l’image cette frappe d’Ibrahim Dervisoglu échouant sur le montant droit de Ward (62e), le remplaçant de Schmeichel dans les cages des champions d’Angleterre 2016. Leicester, qui occupe la 3e place de la Premier League, poursuit donc sa belle campagne 2019-2020 et se qualifie pour les 8es de finale de la plus vieille compétition de football.