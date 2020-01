Comme en France, c’est un week-end de coupe en Angleterre avec les 32es de finale de FA Cup. Cinq matches se disputaient à partir de 18h31. Manchester City recevait Port Vale, club de quatrième divisions anglaise, à l’Etihad Stadium. Les joueurs de Pep Guardiola se sont imposés 4-1 grâce notamment à Foden, auteur d’un but et d’une passe décisive. Dauphin de Liverpool en Premier League, Leicester a disposé de Wigan sur le score de 2-0.

Dans le choc entre deux clubs de l’élite, Wolverhampton et Manchester United n’ont pas réussi à se départager (0-0). Du coup, les Wolves et les Red Devils se retrouveront plus tard à Old Trafford puisqu’en cas d’égalité, le match est à rejouer sur l’autre pelouse. Sinon, Bournemouth a obtenu son billet pour le prochain tour en battant Luton 4-0 (Championship, D2) tandis que Portsmouth a éliminé Fleetwood (2-1).

Les résultats de 18h31 :

Bournemouth 4-0 Luton : Billing (8e, 79e), Wilson (67e), Solanke (82e)

Fleetwood 1-2 Portsmouth : McAleny (90e+1) ; Bolton (66e), Marquis (71e)

Leicester 2-0 Wigan : Pearce (19e csc), Barnes (40e)

Manchester City 4-1 Port Vale : Zinchenko (19e), Aguero (42e), Harwood-Bellis (58e), Foden (76e) ; Pope (35e)

Wolverhampton 0-0 Manchester United