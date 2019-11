Hier, la Juventus a pris le meilleur sur l’AC Milan grâce à un but inscrit par la Joya Paulo Dybala (1-0). Mais l’un des faits du match d’hier a été le remplacement très commenté de Cristiano Ronaldo. Furieux d’être sorti, le Portugais a même quitté le stade avant la fin du match. Un comportement qui n’a pas plu à l’ancien coach Fabio Capello.

« Cristiano n’est pas bien et le remplacer était une chose juste. Il fallait avoir de la personnalité pour réaliser ce changement, mais au final Sarri a gagné le match. Le fait d’être parti sans s’asseoir sur le banc et en ayant dit des mots ne donne pas une bonne image de Cristiano. Il faut se comporter en champion, même durant ces moments. La vérité c’est que Cristiano ne dribble plus personne depuis trois ans », a-t-il déclaré au micro de Sky.