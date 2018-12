La saison de Manchester City est relativement réussie si l’on s’en fie à cette première partie de saison. Deuxième de Premier League à un point de Liverpool, le club de Pep Guardiola a également terminé premier de sa poule en Ligue des Champions et affrontera Schalke 04 en huitièmes de finale. Seulement, le club est actuellement englué dans une sombre affaire concernant le fair-play financier, et pourrait se voir interdire de disputer la Ligue des Champions !

Selon le Times, l’organe de contrôle de l’UEFA étudierait des documents selon lesquels près de 65 M€ auraient été versés au club par la compagnie aérienne Etihad en 2015 par le biais des propriétaires du club, le groupe Abu Dhabi United. Des discussions seraient en cours avec l’UEFA, et l’enquête de l’instance du football européen souhaite déterminer si Manchester City a enfreint les règles du fair-play financier. Pour ne rien arranger aux affaires des Citizens, l’UEFA et la Premier League ont décidé de collaborer et de s’échanger des documents. Si c’est le cas, le club mancunien risque une interdiction de Ligue des Champions. Après une amende financière pour infraction au fair-play financier, l’UEFA souhaiterait passer à des sanctions sportives. Des dirigeants du club sont également dans la tourmente.