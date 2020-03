Cette saison, le FC Barcelone a eu de gros problèmes de blessures de son effectif. Le quotidien espagnol As a fait le bilan et seulement trois joueurs n’ont pas manqué le moindre match pour blessure. Si pour Martin Braithwaite arrivé après le mercato hivernal c’est logique, Frenkie de Jong et Antoine Griezmann ont été épargnés sur le plan physique.

Deux recrues estivales qui n’ont pas encore atteint la plénitude de leurs capacités sous le maillot blaugrana mais qui répondent toujours présentes. Peu habitués aux blessures, des joueurs comme Jordi Alba, Lionel Messi et Ivan Rakitic ont manqué plusieurs matches. Même le gardien Marc-André ter Stegen a manqué un match pour une blessure au genou.