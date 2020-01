Le FC Barcelone a été renversé par l’Atletico de Madrid ce jeudi soir (3-2) en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne. Une élimination difficile à digérer pour les Catalans puisqu’ils menaient encore 2-1 à 10 minutes de la fin du match. Auteur du second but catalan, Antoine Griezmann a réagi à cette contre-performance au micro de Movistar.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé. Nous avons commis des erreurs et ils ont eu plus de jambes que nous en fin de rencontre. Il ne nous reste plus qu’à revoir le match et à travailler pour nous améliorer » a-t-il déclaré. L’ancien Colchonero a ensuite regretté son implication sur le dernier but. « J’ai raté une passe pour Sam (Umtiti) sur le troisième but. Ce sont de petites choses qui vous empêchent de gagner un match, une Liga ou une Ligue des Champions. »