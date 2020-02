Qui du Real Madrid ou du FC Barcelone débutera le Clasico de dimanche prochain, à Santiago Bernabeu, en position de leader ? Premier élément de réponse aujourd’hui à partir de 16h00, avec la rencontre opposant le FC Barcelone (2e, 52 points) à Eibar (16e, 24 points), au Camp Nou. Les Blaugrana tenteront d’enchaîner un quatrième succès de rang, face à une équipe basque qui cherche un succès depuis trois rencontres. Les Armeros n’ont jamais battu Barcelone en onze confrontations en Liga, concédant dix défaites, pour un match nul.

Pour ce match, Quique Setién est privé de Jordi Alba, Luis Suarez et Ousmane Dembélé, tous trois à l’infirmerie, mais peut compter sur sa nouvelle recrue, le joker médical arrivé de Leganés, Martin Braithwaite. Le Danois est sur le banc au coup d’envoi, et ce sont Antoine Griezmann et Lionel Messi qui sont titularisés aux avant-postes d’un 4-4-2. Le milieu est aujourd’hui composé de Rakitic, Busquets, Arthur et Arturo Vidal ! Le Chilien devrait évoluer derrière les deux attaquants. Derrière, Clément Lenglet est préféré à Samuel Umtiti pour accompagner Gerard Piqué dans la charnière. Côté Eibar, José Mendilibar est privé de son défenseur central Pedro Bigas, blessé. Anaitz Arbilla le remplace. Il peut néanmoins compter sur Fabian Orellana et Takashi Inui pour accompagner Sergi Enrich sur le front de l’attaque du 4-3-3.

Les compositions d’équipes :

Barça : ter Stegen - Nelson Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo - Rakitic, Busquets, Arthur, Arturo Vidal - Messi, Griezmann

Eibar : Dmitrovic - Tejero, Burgos, Arbilla, José Angel - Exposito, Diop, Escalante - Orellana, Enrich, Inui