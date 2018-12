Le FC Barcelone ne s’est pas imposé au Camp Nou ce mardi soir contre Tottenham (1-1). Malgré l’ouverture du score absolument somptueuse d’Ousmane Dembélé. D’ailleurs, Ernesto Valverde a eu un petit mot pour l’ancien Rennais.

« Ousmane Dembélé a marqué un superbe but, que seuls les plus grands joueurs peuvent marquer. Nous sommes contents de lui. Quant au reste, nous essayerons de le régler en interne, du mieux possible. Espérons qu’il nous donne encore beaucoup de joies. En tout cas, son but nous a donné de la tranquillité, après une période bien maîtrisée », a annoncé l’entraîneur du Barça en conférence presse.