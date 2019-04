Le FC Barcelone a tiré son épingle du jeu à Old Trafford (0-1) face à Manchester United lors des quarts de finale de la Ligue des champions. Une victoire difficile à obtenir face à des Red Devils costauds physiquement, mais le défenseur du Barça Gerard Piqué se satisfait amplement de ce résultat.

« C’est toujours dur de jouer ici, dans un stade avec une ambiance formidable. C’est une grande équipe, on a dû pousser aujourd’hui. Oui c’est vrai ils ont beaucoup poussé au début, on a contrôlé et on a su rester bien compact. On a su saisir notre chance au bon moment, » a confié Piqué au micro de RMC Sport.