Depuis son arrivée au FC Barcelone il y a bientôt trois ans, Ousmane Dembélé a plus souvent fait parler de lui pour ses pépins physiques que pour ses prestations de qualité. Malgré quelques coups d’éclat, l’international français (21 sélections) n’arrive pas à enchaîner les matches et le prochain mercato pourrait être pour lui le moment de faire ses valises. C’est en tout cas l’avis de la légende du Barça, Rivaldo.

« Ousmane Dembélé a déjà eu suffisamment de temps pour s’établir dans le club et prouver sa valeur. Il est possible qu’il ne montre jamais sa qualité au club. Je pense que cet été pourrait être la bonne occasion pour Barcelone de le vendre ou même de l’échanger contre un joueur qu’ils poursuivent déjà », a déclaré le champion du monde 2002 via Betfair, le site de paris en ligne qu’il parraine.