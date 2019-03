Titulaire avec le FC Nantes en début de saison, Gabriel Boschilia traverse désormais une période plus compliquée au sein de l’effectif des Canaris, lui qui est prêté par Monaco jusqu’à la fin de la saison. C’est bien simple, il n’a joué que 23 minutes (15 contre Nîmes et 8 face à Bordeaux) sur les cinq dernières rencontres du FCN. Dimanche, lors du déplacement à Guingamp (0-0), il est resté sur le banc pendant toute la partie.

Et cette situation n’est pas du goût du Brésilien, qui a posté sur Twitter une photo de lui le visage fermé, aux côtés de Lucas Evangelista (qui n’est plus apparu en Ligue 1 depuis novembre), et avec comme légende : « Retour à Nantes » accompagné de deux émoticônes énervés. Pas sûr que cela plaise à Vahid Halilhodžić, alors que se profile ce mercredi (à 18h30) le quart de finale de Coupe de France contre l’AS Vitré, une compétition où il pourrait retrouver du temps de jeu (le dernier match joué par Boschilia en tant que titulaire était contre Toulouse en Coupe de France, le 5 février dernier).