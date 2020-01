Renaud Emond (28 ans) s’est engagé ce jeudi matin avec le FC Nantes, en provenance du Standard de Liège. Dans la foulée, le Belge a pris part à la traditionnelle conférence de presse de présentation. Au jeu des questions-réponses, l’attaquant a livré ses premières impressions et ses attentes dans son nouveau club. « Je connais le FC Nantes avec le passé et le grand club que c’est. J’ai remarqué la gentillesse de tout le monde ici et l’accueil qu’ils m’ont réservé. Ça me donne envie de m’arracher pour ce club. C’est un vrai défi pour moi, j’ai hâte de le relever. Je me bats pour mon équipe. Je fais un gros pressing sur la défense adverse, je fais beaucoup d’appels pour aider mes coéquipiers. Je suis un buteur, j’essaye de marquer le plus possible », a-t-il rapporté.

Cinquième de Ligue 1, le FC Nantes ne marque cependant pas beaucoup de buts. Les Nantais ont la 16e meilleure attaque de Ligue 1 avec seulement 17 réalisations inscrites. La nouvelle recrue veut remédier à cela : « C’est vrai que l’équipe ne marque pas beaucoup de buts. Je vais essayer d’apporter quelque chose de différent de ce qui existe dans le noyau pour marquer plus de buts et pour tuer les matchs un peu plus tôt. » Et ça commence dès dimanche pour Renaud Emond. En déplacement à Saint-Étienne à 15h, les Nantais pourraient évoluer pour la première fois avec leur nouveau coéquipier.