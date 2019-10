Le FC Nantes a vécu une soirée compliquée ce vendredi contre l’AS Monaco (11e journée de Ligue 1). En plus de la défaite, les Canaris ont perdu Fabio sur blessure. Sur l’action du but de Wissam Ben Yedder, le latéral brésilien s’est fait très mal au genou. En pleurs, le joueur de 29 ans a dû être évacué sur civière.

Après la rencontre, Christian Gourcuff a alors donné des nouvelles de son joueur. Et Fabio ne rejouera pas cette saison. « Fabio, on l’a perdu pour la saison : rupture du tendon rotulien. Il sera opéré la semaine prochaine et sa saison est terminée. C’est vraiment un coup dur pour le groupe. Il va très certainement nous manquer », a expliqué le technicien du FCN en conférence de presse.