Mathieu Valbuena commence à bien connaître l’Europe de l’Est. Le milieu offensif français de 32 ans avait évolué en Russie, au Dinamo Moscou entre 2014 et 2015 et évolue désormais en Turquie, au Fenerbahce depuis quelques semaines. L’ancien jouer de l’OM et de l’OL est content de ses débuts et de son intégration avec le club stambouliote.

« J’ai été très frappé par les entraînements, il y a eu beaucoup de rythme, d’intensité. Sans tomber dans les clichés, les Turcs sont fidèles à l’image que l’on a d’eux : hargneux sur le terrain, toujours très travailleurs, à l’écoute. Sinon, Carlos Kameni, Nabil Dirar et Aatif Chahechouche », a indiqué l’international français (52 sélections, 8 buts) dans le journal L’Equipe samedi. Valbuena est lié à Fenerbahce jusqu’en 2019.