À la réponse « Regardez-vous les matches du championnat turc ? » sur le plateau de Téléfoot, l’After, le sélectionneur national Didier Deschamps a répondu non, sans se cacher. Invité à réagir à cette sortie sur les ondes de RMC, au micro de Team Duga, le milieu offensif de Fenerbahçe Mathieu Valbuena (32 ans), en pleine forme ces dernières semaines, n’a pas affiché la moindre colère. « Je connais très bien Didier Deschamps, il n’y a pas de problèmes », a-t-il lancé, affichant même une volonté farouche de revenir un jour en équipe de France.

« Ça m’empêche pas de dormir. Le principal c’est que je sois heureux dans mon club. Je l’ai dit en début de saison, mon objectif reste toujours l’équipe de France. Je le redis encore aujourd’hui. Peut-être qu’on va me dire que j’en suis loin. Je ne me sens pas à des années lumières des joueurs qui sont en équipe de France. Je me sens bien dans ma peau, dans ma tête, dans mon corps. J’ai jamais été aussi bon. J’ai fait une bonne année avec Lyon. Il n’y a peut-être pas que le côté sportif... Je n’en fais pas une fixation, mais ça reste un objectif. Peut-être qu’en France on se dit que je devrais passer à autre chose, mais je ne suis pas d’accord. Je me sens bien. Si j’ai une petite chance, je la saisirai à fond. Moi, j’y crois. (...) Je n’ai rien à me reprocher en sélection. Je sais que je pourrais apporter encore. On aime ou on aime pas le joueur, mais on ne peut pas m’enlever qu’à chaque fois que j’ai joué en équipe de France, j’ai apporté quelque chose. Je suis bien dans ma tête et dans mon corps. Je suis heureux, je continuerai à croire à l’équipe de France », a-t-il confié. Le message est passé.