À trois semaines de l’affrontement contre le FC Barcelone en huitième de finale de Ligue des champions (le 19 février), Ferland Mendy s’est confié sur ce rendez-vous capital pour l’OL. Et le jeune latéral gauche français n’a pas peur du club catalan, ni de son maître à jouer, Lionel Messi : « C’est un électron libre, lui, il se balade partout, a confié Mendy à France Football. C’est toujours bien de se frotter à des joueurs comme ça. Mais ça ne me fait rien de spécial. Messi ça reste un humain. Même si, parfois, il n’est pas loin de l’extra-terrestre. »

Le Lyonnais a ensuite évoqué plus généralement la confrontation contre le Barça, se montrant confiant pour essayer de résister aux Blaugranas : « Je me suis dit que c’était un bon tirage, contre une grosse équipe. Il va falloir être là, mais je pense qu’on sera présents au rendez-vous. On s’est dit qu’on allait tout donner. Après, si on sort, on sort ! On va essayer de réaliser l’exploit et de gagner. Au moins un match. On va essayer de gratter tout ce qu’on peut gratter. »