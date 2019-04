Encore auteur d’une prestation XXL dimanche dernier, contre l’AS Monaco (3-1), Kylian Mbappé continue d’impressionner le monde du football, notamment en raison de son jeune âge (20 ans). L’ancien attaquant du Real Madrid, Fernando Morientes, estime que le Tricolore peut espérer atteindre un jour le niveau de Ronaldo ou Messi : « Il a beaucoup de potentiel pour atteindre le niveau de grandes légendes comme Romario, Ronaldo ou Cristiano, a confié Morientes à El Mundo. D’une part, il est difficile d’imaginer ou de croire qu’un nouveau Messi pourrait survenir. De l’autre côté, nous avons Cristiano, avec une mentalité incroyable. Cependant, je vois des qualités de Kylian similaires à celles du Portugais. Le Barça de la dernière décennie a été construit à l’image et à la ressemblance de Leo. Et le prochain projet dominant en Europe devrait être centré sur Mbappé. Cela pourrait durer 10 ou 12 ans à un niveau incroyable. »

L’Espagnol pense aussi que Kylian Mbappé doit quitter le PSG pour espérer progresser : « Il faut qu’il fasse un pas de plus et signe pour un géant de Liga ou de Premier League. Je pense que 21 ans est la limite pour quitter Paris et montrer au monde qu’un tel talent ne peut pas être cloîtré. »