Auteur d’un triplé contre l’AS Monaco (victoire 3-1) lors de la 33e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a livré une prestation de haute volée. L’attaquant parisien compte désormais 30 buts en 27 matches de Ligue 1. Un record pour lui qui vit sa meilleure saison d’un point de vue statistique (36 réalisations toutes compétitions confondues). C’est également un record pour la Ligue 1.

Âgé de 20 ans, l’attaquant français devient le plus jeune joueur à atteindre les 30 buts sur une saison en Ligue 1. Il est aussi devenu le premier Tricolore à dépasser cette barre depuis Jean-Pierre Papin lors de l’exercice 1988-1989. À ce rythme-là, il a d’autres records en vue, comme celui du plus grand nombre de buts pour un Français en une saison de Ligue 1, détenu pour le moment par Philippe Gondet avec 36 réalisations en 1965/66 avec le FC Nantes.

30 - @KMbappe est le plus jeune joueur de l’histoire de la @Ligue1Conforama à atteindre la barre des 30 buts sur une même saison. Cathédrale. @PSG_inside pic.twitter.com/8OSabpnzZa — OptaJean (@OptaJean) 21 avril 2019

De quoi avoir le sentiment du devoir accompli au micro de Canal + à l’issue de la partie. « Je suis content mais, après, la saison n’est pas encore terminée, je peux en marquer d’autres. On voulait prendre le titre, ça faisait plusieurs fois qu’on faisait faux-bond donc on est content et ne même temps, ça a fait une bonne préparation pour la finale de la semaine prochaine », a indiqué l’international tricolore (30 sélections, 12 réalisations).

Ses partenaires sont sous le charme

Et s’il ne s’est pas présenté en zone mixte, ses partenaires ont parlé pour lui, à l’instar de Leandro Paredes. « Kylian nous habitue, match après match, à ce genre de prestations », a lancé l’Argentin, repris en chœur par Alphonse Areola. « Qu’est-ce qu’on peut dire de plus ? Je pense qu’on a tout dit ! Quand il est comme ça, quand il est en feu, que ce soit en équipe de France ou ici à Paris, ça ne peut être que bénéfique pour nous », s’est enthousiasmé le portier parisien avant d’insister.

« On est content pour lui. C’est le travail qui paie et, surtout, le talent. On est content ! Que dire de plus ? Qu’il aille chercher le plus de buts et de records ! », a-t-il indiqué. Capitaine du soir, Marquinhos, aussi, veut le voir aller plus haut. « Énorme, énorme ! Contre son ancienne équipe Monaco, il avait à cœur de briller. Il a apporté une bonne réponse », a-t-il lancé avant de continuer.

« C’est un joueur extraordinaire, ce qu’il fait sur le terrain, ses qualités... C’est bien de l’avoir sur le terrain avec nous, comme ça, en forme. Il crée beaucoup de situations pour nous. Nous, on doit le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il continue à briller et grandisse encore plus », a-t-il conclu. Kylian Mbappé, qui a balayé les rumeurs sur son avenir, n’attend sans doute que cela.