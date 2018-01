Rennes a enfin trouvé son attaquant pour la fin de saison mais ce fut dur. Ce lundi, le club breton a officialisé la venue de Diafra Sakho qui débarque en provenance de West Ham et contre un chèque d’environ 9 M€. L’ancien Messin a signé un contrat de deux et demi.

Il était temps à deux jours de la fin du mercato alors que pas mal de joueurs ont été proposés au SRFC. Parmi eux on retrouve un certain Fernando Torres. L’Equipe nous informe ce soir que l’attaquant espagnol, qui est en manque de temps de jeu du côté de l’Atlético, ne souhaite pas encore partir pour un championnat exotique. A 33 ans et à six mois de la fin de son contrat, il n’est pas contre découvrir un nouveau championnat européen. Son profil a été étudié par les dirigeants bretons qui ont estimé que son salaire était trop lourd pour les finances du club. Il n’y a donc pas eu de suite.