C’est l’histoire d’un rendez-vous manqué. L’été dernier, le Stade Rennais a tout tenté pour s’attacher les services de Diafra Sakho. Mais le transfert avait finalement capoté puisque West Ham avait décidé de le retenir suite à un problème d’effectif. Un coup dur pour le Sénégalais. Déçu, il avait avoué avoir toujours le souhait de s’en aller en octobre dernier. « J’ai passé trois merveilleuses années à West Ham. Je ne peux qu’en être heureux mais je veux toujours partir. Je le maintiens. Je ne le cache pas. Que les fans soient heureux ou pas, je veux changer d’environnement. Je veux voir autrement. Je pense que partir en France serait bon challenge dans la perspective de relancer ma carrière ».

En France justement, sa cote était au plus haut cet hiver. Nice, l’Olympique de Marseille, Bordeaux et Rennes étaient sur le coup. Mais cela s’est surtout terminé en un duel entre les Girondins et les Bretons. Tous les deux ont tenté d’obtenir un prêt tout d’abord. Selon nos informations, le FCGB proposait un prêt avec une option achat de 10 millions d’euros. Le SRFC offrait la même chose avec une option d’achat de 12 millions d’euros. Mais réputés pour être très durs en affaires, les Hammers n’étaient finalement prêts à lâcher leur joueur que sous la forme d’un transfert sec. Pas de quoi rebuter les Rennais.

Ces derniers ont officiellement annoncé l’arrivée de Diafra Sakho. L’international sénégalais a signé un contrat de deux ans et demi. « Le Stade Rennais F.C. et West Ham United Football Club ont trouvé un accord pour le transfert de Diafra Sakho (28 ans – 1m84). L’attaquant sénégalais a notamment évolué sous les couleurs du FC Metz avant de rejoindre le Royaume-Uni et le club de West Ham en 2014. Après avoir passé sa visite médicale dimanche, le joueur a paraphé un contrat de 2 ans et demi avec les Rouge & Noir. Il est désormais lié au Stade Rennais F.C jusqu’en juin 2020. » Si le montant de l’opération n’a pas filtré, nous vous avons parlé hier d’un transfert de 9 millions d’euros.