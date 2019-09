Dans quelques jours, le 23 septembre exactement, la cérémonie The Best FIFA Football Awards se tiendra pour récompenser plusieurs joueurs. De nombreux pris seront remis comme le Prix Puskás, pour le plus beau but de l’année, ou encore celui de joueur de la FIFA. Pour ce dernier trophée, Lionel Messi (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Juventus) et Virgil van Dijk (Liverpool) sont les finalistes. Amateur de football, Usain Bolt, interrogé par la FIFA, a alors donné son favori.

« Ce sont trois joueurs merveilleux. Ronaldo et Messi ont gagné le prix cinq fois chacun. De son côté, Van Dijk vient de remporter le prix de l’UEFA et au vu de ses performances à Liverpool la saison dernière, son heure est peut-être venue. Mais en tant que supporter de Manchester United, je voterais sûrement pour Ronaldo », a déclaré l’athlète jamaïcain sur le site de l’instance mondiale. Réponse dans trois jours.

