Présenté en grande pompe par la Fiorentina jeudi, Franck Ribéry (36 ans) avait précisé en conférence de presse qu’il se tenait à la disposition de son entraîneur Vincenzo Montella. Pour son premier match en Serie A de la saison, la Viola affronte Naples samedi. Mais les supporters du club italien devront encore patienter pour voir leur nouvelle recrue disputer 90 minutes.

Une version confirmée par Montella face aux médias ce vendredi. « Franck veut être disponible et compétitif et il veut aider les jeunes. Je le mettrais sur le banc car il veut être là et j’espère qu’il y aura une chance de le faire jouer quelques minutes. Il est extraordinaire, l’un des meilleurs passeurs de ces dix dernières années, » a commenté le technicien italien.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10