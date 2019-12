Ça va bientôt faire quinze ans que Kevin-Prince Boateng foulent les pelouses. L’attaquant ghanéen, qui a débuté chez les pros au Hertha Berlin, est aujourd’hui en Italie puisqu’il évolue à la Fiorentina depuis cet été. Longuement questionné par Bild, le joueur aujourd’hui âgé de 32 ans a donc évoqué de nombreux sujets, dont l’évolution du football. Et l’ancien avant-centre du Barça est plutôt déçu.

« Le football est juste un business maintenant, et vous êtes un numéro. Si vous ne travaillez pas, vous serez remplacé, purement et simplement. Il n’y a plus de loyauté. C’est triste. Il faudrait faire un sondage pour savoir quel joueur de football professionnel aime encore aller s’entraîner et s’amuse, a lâché le frère de Jérôme Boateng avant d’enchaîner. Il y a tellement d’argent que cela devient stressant, la pression est énorme. Il y a des moments aujourd’hui où je m’amuse et d’autres ou je ne m’amuse pas, je suis honnête à ce sujet. Dans le passé, je me suis toujours amusé. » C’est dit.