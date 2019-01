La crise guette à l’Olympique de Marseille. Après la défaite à domicile face au LOSC (1-2), les Phocéens voient le podium s’échapper. Surpris par un doublé de Nicolas Pépé, les Marseillais s’étaient retrouvés en infériorité numérique après que Florian Thauvin ait été expulsé pour un mauvais geste sur Youssouf Koné.

Et le numéro 26 de l’OM a réagi à son expulsion sur Twitter ! Visiblement devant sa télévision pendant le match entre le PSG et le Stade Rennais, Florian Thauvin a vu l’arbitre de la rencontre n’adresser qu’un carton jaune à Mbaye Niang, auteur d’un vilain tacle sur la cheville de Thilo Kehrer. L’ailier de l’OM a ainsi écrit sur Twitter : « Mdrrr et moi je prends rouge ... ». Pour rappel, ce dernier avait pesté contre la VAR. « Le VAR, c’est que quand ça les arrange ! Bande de clochards ! », enrageait-il.