Leader de Premier League après 29 journées, Manchester City est également encore en lice en Ligue des Champions (huitième de finale face à Schalke 04) mais également en FA Cup (quart de finale contre Swansea City). Et il y a quelques jours, le club mancunien a même remporté la Carabao Cup face à Chelsea, son deuxième trophée de la saison après le Community Shield d’août dernier. Une saison pleine donc pour le moment pour les Citizens, mais tout pourrait être gâché dans les prochains jours.

Dans le cadre du fair-play financier et d’éventuelles violations, l’UEFA vient en effet d’ouvrir une enquête sur Manchester City ! L’instance européenne se penche sur le cas du club anglais et certains versements. En effet, en novembre dernier, plusieurs médias avançaient que le cheikh Mansour, l’actuel propriétaire de Manchester City, aurait financé lui-même plusieurs sponsors du club. Les Citizens risquent gros, puisqu’ils pourraient être privés de compétitions européennes pour les prochaines saisons.

Le communiqué complet de l’UEFA :

« La chambre d’enquête de l’organisme indépendant de contrôle financier des clubs de l’UEFA a ouvert aujourd’hui une enquête formelle sur le Manchester City FC pour d’éventuelles violations des règles du fair-play financier (FPF).

L’enquête se concentrera sur plusieurs violations présumées du FPF qui ont été récemment rendues publiques dans divers médias.

L’UEFA ne fera pas d’autres commentaires à ce sujet tant que l’enquête sera en cours. »

