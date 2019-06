Après son large succès en match d’ouverture contre la Corée du Sud (4-0), l’équipe de France féminine affronte la Norvège ce mercredi à Nice. Pour ce rendez-vous face à l’adversaire le plus coriace du groupe, Corinne Diacre devrait reconduire le même onze de départ, et ce, malgré les incertitudes qui planaient sur l’état physique de Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Amandine Henry.

Kadidiatou Diani conserverait donc la place de n° 9 au détriment de Valérie Gauvin, tandis que Delphine Cascarino, en vue contre les Sud-Coréennes, occupera le flanc droit de l’attaque. Les Norvégiennes, elles, s’appuieront sur l’expérience de Hjelmseth dans les buts, Mjelde et Minde en défense, ainsi que Graham Hansen et Haavi devant.

