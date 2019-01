Prêté en début de saison à l’Eintracht Francfort, Kevin Trapp (28 ans) garde un œil attentif aux prestations du Paris SG, notamment en Ligue des Champions. Le portier allemand, interrogé au micro d’ESPN, s’est d’ailleurs dit impressionné par les prestations des hommes de Thomas Tuchel en Europe cette saison, leur souhaitant de franchir le cap des huitièmes et quarts de finale.

« Nous avons un peu manqué de chance en héritant du Real Madrid et du FC Barcelone en 8e de finale ces deux dernières années. Cette saison, ce qu’ils ont fait contre Naples et Liverpool, c’est assez impressionnant. Honnêtement, je ne sais pas qui peut les battre s’ils sont à 100%. J’espère pour eux qu’ils arriveront à franchir ce cap cette saison, parce qu’ils le méritent et travaillent dur pour. Mais quand on voit ce qu’ils ont réalisé sur cette phase de poules, on sent qu’ils sont prêts à aller plus loin », a-t-il expliqué.