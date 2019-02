Dans le cadre de la 26ème journée de Premier League, Fulham accueille Manchester United à Craven Cottage. L’occasion pour les Red Devils de se jauger avant le choc face au PSG mardi en Ligue des champions. Ole Gunnar Solskjaer a effectué quelques petits changements dans onze de départ.

Ainsi, Marcus Rashford et Jesse Lingard démarrent la rencontre sur le banc. Anthony Martial et Paul Pogba sont titulaires. Côté Fulham, Claudio Ranieri aligne un 4-2-3-1 avec Mitrovic en pointe. A noter les titularisations de Maxime Le Marchand et Jean-Michael Seri.

Compositions officielles

Fulham : Rico - Odoi, Le Marchand, Ream, Bryan - Chambers, Seri - Babel, Vietto, Schürrle - Mitrovic

Manchester United : De Gea - Shaw, Jones, Smalling, Dalot - Pogba, Matic, Herrera - Martial, Lukaku, Mata