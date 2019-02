Kostas Mitroglou a quitté l’Olympique de Marseille ce jeudi pour rejoindre le club turc de Galatasaray. L’attaquant grec a ainsi laissé ses anciens partenaires sur une prestation difficile et critiquée contre le LOSC, où il n’a pas réussi à tromper Mike Maignan (11 ballons touchés).

Le Grec a parlé pour la première fois après son arrivée en Turquie. « Heureux d’être ici à Galatasaray ! Merci à tous pour l’accueil chaleureux ! J’ai vraiment hâte de commencer à jouer et de donner le meilleur de moi-même aux fans et à l’équipe pour gagner ! », a ainsi déclaré Kostas Mitroglou.

Excited to be here @GalatasaraySK !

Thank you all for the warm welcome ! Really looking forward to start playing and give my best for the fans and for the team to win !#GalatasaraySK

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) 31 janvier 2019