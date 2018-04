Gérard Houiller peut se vanter d’avoir eu une belle carrière d’entraîneur. Parmi ses expériences les plus notables, on pense notamment à son aventure sur le banc du PSG, de Liverpool ou encore de l’OL. Mais à cause de problèmes cardiaques, celui qui occupe aujourd’hui le poste « conseiller extérieur » de Jean-Michel Aulas, a dû prendre du recul dans le paysage footballistique. Malgré tout, il garde un regard avisé sur le football français.

Lors d’un long entretien accordé au Parisien, le principal intéressé a comparé le championnat français à la Premier League. Et à en croire ses propos, la Ligue 1 n’a rien à envier au championnat qui est considéré comme le meilleur au monde. « Je suis régulièrement le championnat anglais et je peux vous dire que chez nous, ce sont de bien meilleurs matchs. C’est très français de dénigrer ce qu’il y a en L1. On se laisse intoxiquer par les images des buts allemands ou anglais mais on ne réalise pas que certains gardiens sont moyens et que l’intensité n’est pas toujours là ». C’est dit !