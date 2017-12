L’OM reste engagé dans quatre compétitions : la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, la Ligue 1 et la Ligue Europa. Il reste donc beaucoup de matches à jouer pour les hommes de Rudi Garcia. Valère Germain ne veut rien passer à l’as.

« C’est un match de Coupe de la Ligue, depuis, chacun a eu son chemin. On n’a pas à cœur de prendre une revanche, mais de se qualifier pour les quarts de finale. L’année dernière, j’étais à deux doigts de les détrôner (défaite de Monaco face au PSG 1-4, ndlr). J’espère que l’OM remportera ce trophée et qu’on ramènera quelque chose à Marseille. Si on était tombé contre Arsenal (en Ligue Europa, ndlr), ça aurait été un gros match, ça aurait été une grosse équipe, un gros match, un beau stade. Ça nous aurait permis de nous jauger. Mais il faudra affronter Braga pour espérer après avoir de plus gros matches », a avancé l’ex-Monégasque en conférence de presse aujourd’hui.