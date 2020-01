La Liga reprend ses droits en 2020 avec la 19e journée de championnat. On débute notamment avec un derby madrilène entre Getafe et le Real Madrid.

A domicile, Getafe opte pour un 4-4-2 avec David Soria dans les buts. Celui-ci est devancé par Damian Suarez, Djéné Dakonam, Leandro Cabrera et Allan Nyom. Le double pivot est composé de Mauro Arambarri et Nemanja Maksimovic alors que Fayçal Fajr et Marc Cucurella se retrouvent dans les couloirs. Enfin, Angel et Jaime Mata sont associés en attaque.

De son côté, le Real Madrid mise sur son traditionnel 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Daniel Carvajal, Raphaël Varane, Eder Militao et Ferland Mendy. Aligné en tant que sentinelle Casemiro est accompagné par Luka Modric et Toni Kroos. Un milieu de terrain qui devra fournir en bons ballons Gareth Bale, Karim Benzema et Isco.

Les compositions :

Getafe : Soria - Suarez, Dakonam, Cabrera, Nyom - Fajr, Arambarri, Maksimovic, Cucurella - Angel, Mata

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Militao, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Isco