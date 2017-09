En 2014, Kurt Zouma (Chelsea) et Faouzi Ghoulam (Naples) ont quitté l’AS Saint-Étienne. Mais les deux hommes n’en ont pas terminé avec leur ancien club. D’après les informations du quotidien Le Progrès, les défenseurs ont attaqué les Verts et ont saisi le conseil des Prud’hommes de Saint-Étienne. Une action engagée en 2016.

La raison ? Zouma et Ghoulam ont demandé la requalification de leur CDD à l’époque à Saint-Étienne en CDI et pensent aussi qu’il y a eu "rupture abusive de leur contrat de travail". Ainsi, ils demandent des montant de 1,7 M€ pour Zouma et 1,1 M€ pour Ghoulam pour les salaires, primes, congés payés, etc... Les Verts se seraient bien passés de ça !