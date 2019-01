Gonzalo Higuain n’a jamais été aussi proche de rejoindre les Blues. Selon le Daily Express, l’attaquant argentin devrait arriver ce mardi à Londres pour officialiser son prêt de six mois à Chelsea, avec une option de prolongation d’un an. Le joueur de la Juventus, actuellement prêté à l’AC Milan, n’a pas été retenu dans le groupe des Rossoneris qui affronte le Genoa aujourd’hui en Serie A (à 15h).

Ce départ, s’il a été accepté par les trois parties en jeu (le Milan, la Juventus et Chelsea), a quelque peu agacé son entraîneur, Gennaro Gattuso : « J’accepte sa décision. Il aurait sûrement pu faire plus et peut-être que nous aurions pu l’aider à mieux s’intégrer. Je veux être honnête, nous avons eu une session d’entraînement assez pauvre à cause de toutes ces rumeurs. Je lui ai parlé à la suite de l’entraînement et je ne l’ai pas estimé prêt pour ce match (contre le Genoa). »