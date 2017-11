Arrivé à Guingamp il y a un an et demi, Antoine Kombouaré peine à maintenir l’EAG dans la première partie du classement cette saison. Après la défaite à Marseille dimanche (1-0), le club se classe 15e, un point devant la zone rouge. Mais le poste de Kombouaré n’est pas menacé pour autant, comme a tenu a le préciser son président Bertrand Desplat dans Le Télégramme :

« Le couple président-entraîneur est fondamental dans un club. On fonctionne ensemble. Plus on est unis, meilleurs on est. Antoine n’a pas besoin d’être rassuré (sur son avenir). Pour être rassuré, il faudrait être inquiet. Je suis très heureux de l’avoir à mes côtés. Il nous a mené dans le top 10 l’an dernier. »