Les Guingampaps ont laissé échapper deux points contre l’AS Monaco hier (1-1), puisqu’ils menaient au score jusqu’à la dernière minute du match, lorsque Stevan Jovetić a égalisé pour les Monégasques, au bout du temps additionnel (90+4e). Si l’entraîneur des Bretons, Jocelyn Gourvennec, était forcément déçu de l’issue de la rencontre, il a surtout pesté contre l’arbitrage, pas à l’avantage de Guingamp selon lui, et ce depuis le début de la saison.

« Les Monégasques ont eu un arbitrage complaisant, je dois le dire, et je ne comprends pas que leur capitaine (Kamil Glik, ndlr) finisse le match, une fois de plus, s’est plaint Gourvennec après le coup de sifflet final, dans des propos rapportés par L’Équipe. Guingamp n’est pas arbitré comme les autres clubs, a fortiori contre les clubs plus puissants et cela commence à me gonfler. »