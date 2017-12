Le président de Guingamp, Bertrand Desplat s’est exprimé au sujet du prochain mercato dans les colonnes de Ouest-France. Concernant Pedro Rebocho, dont le nom est cité du côté de l’Olympique de Marseille, il s’est montré très clair au sujet d’un départ : « Même pas en rêve (...) La force du club, c’est que personne ne quitte l’En Avant quand l’En Avant ne le souhaite pas, poursuivait le président Guingampais. Et Pedro n’a aucune velléités de partir. C’est un garçon extraordinaire, qui a appris à parler français en trois mois et qui est exemplaire ».

La position est la même pour Yannis Salibur. « Par rapport à ça, le club n’a aucune pression. Mais on ne peut jamais dire jamais. Notre souhait, c’est de pouvoir le conserver au moins jusqu’en fin de saison ». Si Karim Achahbar et Sloan Privat ne seront pas retenus, le club breton compte aussi recruter un élément offensif. L’ancien Messin, Yeni Ngbakoto, est suivi. « On le connaît et c’est effectivement un bon joueur, parce que des bons joueurs, il y en a beaucoup d’autres ». Le mercato est déjà lancé à Guingamp !