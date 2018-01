Harry Kane ne cesse d’enchaîner les buts avec Tottenham. En Premier League, le buteur en est à 21 réalisations en 23 apparitions. Avec la sélection anglaise, le joueur des Spurs est aussi un élément essentiel.

Ce lundi, Harry Kane a été élu joueur anglais de l’année 2017. Un titre qu’il doit aux supporters des Three Lions qui ont massivement voté pour lui. Une belle récompense pour l’international anglais qui sera l’arme offensive numéro une de sa sélection lors du Mondial en Russie l’été prochain.

Congratulations to @HKane, who our fans have voted as the @VauxhallEngland Men’s Player of the Year ! pic.twitter.com/y7ZuA7DPUL

— England (@England) 22 janvier 2018