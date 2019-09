Eduardo Camavinga, joueur du mois d’août en Ligue 1, étonne tout son monde depuis le début de la saison. Hatem Ben Arfa avait senti venir le coup. Interrogé par ESPN FC, l’ancien pensionnaire du Stade Rennais, qui s’y connaît en précocité, a expliqué qu’il avait été impressionné par le jeune milieu de terrain de 16 ans lors du dernier exercice.

« On s’est dit : "whaou". Il était incroyable. Techniquement et physiquement, c’est un monstre. Tout ce qu’il fait est parfait. Pour moi, il est la définition même du milieu de terrain moderne. Il n’y a rien qu’il ne sache pas faire. Il peut défendre, tacler, mettre la tête, créer, marquer, donner des buts. Il est puissant, mais doué techniquement avec son pied gauche. Il est intelligent, élégant. Il est rare de voir un joueur comme lui à son âge. Il n’a que 16 ans, il ne faut pas l’oublier », a confié l’international tricolore, libre comme l’air depuis cet été, au sujet du Rennais que l’on annonce déjà dans le viseur du Real Madrid et des plus grands.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10