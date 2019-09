Le jeune milieu de terrain du Stade Rennais, Eduardo Camavinga (16 ans) régale en ce début de saison. Incroyable de sérénité, il a multiplié les belles performances lors du mois d’août avec en point d’orgue une victoire contre le Paris Saint-Germain (2-1) où il aura livré un match de haute volée.

Nommé pour le titre de joueur du mois d’août aux côtés de Zinedine Ferhat (Nîmes Olympique) et Baptiste Reynet (Toulouse FC), il a recueilli plus de voix grâce au public et à ses pairs. Il bat ainsi le record de précocité pour ce titre de joueur du mois en Ligue 1. Il est aussi le premier Rennais à obtenir cette récompense depuis Ousmane Dembélé en mars 2016.

